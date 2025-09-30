يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Tricity في Grid Dynamics من PLN 73.3K لكل year لمستوى T1 إلى PLN 190K لكل year لمستوى T3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Tricity الوسطية yearياً PLN 72.9K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Grid Dynamics. آخر تحديث: 9/30/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
T1
PLN 73.3K
PLN 73.3K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
T3
PLN 190K
PLN 190K
PLN 0
PLN 0
T4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Grid Dynamics، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)
