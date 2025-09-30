دليل الشركات
Grid Dynamics
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Krakow Metropolitan Area

Grid Dynamics مهندس برمجيات الرواتب في Krakow Metropolitan Area

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Krakow Metropolitan Area في Grid Dynamics من PLN 78.8K لكل year لمستوى T1 إلى PLN 281K لكل year لمستوى T4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Krakow Metropolitan Area الوسطية yearياً PLN 227K. آخر تحديث: 9/30/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
T1
Junior Software Engineer(المستوى المبتدئ)
PLN 78.8K
PLN 78.8K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN 122K
PLN 122K
PLN 0
PLN 0
T3
Senior Software Engineer
PLN 251K
PLN 250K
PLN 0
PLN 367
T4
Staff Software Engineer
PLN 281K
PLN 281K
PLN 0
PLN 0
PLN 599K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Grid Dynamics، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس ضمان الجودة

مهندس بيانات

مهندس ديف أوبس

الأسئلة الشائعة

Grid Dynamics in Krakow Metropolitan Areaمهندس برمجيات الحد الأقصى للتعويض السنوي الإجمالي PLN 303,345.
Grid Dynamics in Krakow Metropolitan Areaمهندس برمجيات التعويض السنوي الإجمالي الوسيط PLN 223,658.

موارد أخرى