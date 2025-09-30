دليل الشركات
Grid Dynamics
Grid Dynamics مهندس برمجيات الرواتب في Atlanta Area

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Atlanta Area في Grid Dynamics من $170K لكل year لمستوى T3 إلى $155K لكل year لمستوى T4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Atlanta Area الوسطية yearياً $160K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Grid Dynamics. آخر تحديث: 9/30/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
T1
Junior Software Engineer(المستوى المبتدئ)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
Senior Software Engineer
$170K
$170K
$0
$0
T4
Staff Software Engineer
$155K
$155K
$0
$0
$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Grid Dynamics، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



