Greytip Software مدير منتجات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير منتجات in India في Greytip Software من ₹1M إلى ₹1.45M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Greytip Software. آخر تحديث: 12/7/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$12.9K - $15K
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$11.4K$12.9K$15K$16.5K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Greytip Software?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في Greytip Software in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹1,452,337. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Greytip Software لوظيفة مدير منتجات in India هو ₹1,000,770.

موارد أخرى

