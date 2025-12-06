دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل مالي in United Kingdom في Green Street من £97.7K إلى £137K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Green Street. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$142K - $172K
United Kingdom
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$131K$142K$172K$184K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Green Street?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل مالي في Green Street in United Kingdom تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £136,549. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Green Street لوظيفة محلل مالي in United Kingdom هو £97,703.

