Great Minds
  • مدير منتج

  • جميع رواتب مدير منتج

Great Minds مدير منتج الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير منتج in United States الوسطية في Great Minds $168K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Great Minds. آخر تحديث: 9/23/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Great Minds
Product Manager
hidden
إجمالي سنوي
$168K
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
$144K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$24.5K
سنوات العمل بالشركة
0-1 سنوات
سنوات الخبرة
5-10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Great Minds?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتج في Great Minds in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $187,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Great Minds لوظيفة مدير منتج in United States هو $168,480.

