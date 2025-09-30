دليل الشركات
Great Learning
Great Learning مهندس برمجيات الرواتب في Greater Bengaluru

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Bengaluru الوسطية في Great Learning ₹1.65M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Great Learning. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Great Learning
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
إجمالي سنوي
₹1.65M
المستوى
L1
الراتب الأساسي
₹1.65M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Great Learning?

₹13.95M

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en مهندس برمجيات på Great Learning in Greater Bengaluru ligger på en årlig total ersättning på ₹3,193,718. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Great Learning för مهندس برمجيات rollen in Greater Bengaluru är ₹1,559,059.

موارد أخرى