يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in India الوسطية في Great Learning ₹1.65M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Great Learning. آخر تحديث: 9/23/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Great Learning
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
إجمالي سنوي
₹1.65M
المستوى
L1
الراتب الأساسي
₹1.65M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Great Learning?

₹13.96M

الأسئلة الشائعة

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n مهندس برمجيات by Great Learning in India is 'n jaarlikse totale vergoeding van ₹3,196,135. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Great Learning vir die مهندس برمجيات rol in India is ₹1,560,239.

