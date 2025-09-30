دليل الشركات
Grant Thornton
  الرواتب
  محاسب

  جميع رواتب محاسب

  Greater Los Angeles Area

Grant Thornton محاسب الرواتب في Greater Los Angeles Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض محاسب in Greater Los Angeles Area الوسطية في Grant Thornton $86.5K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Grant Thornton. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Grant Thornton
Senior Associate
Los Angeles, CA
إجمالي سنوي
$86.5K
المستوى
Senior Associate
الراتب الأساسي
$86.5K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Grant Thornton?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
ساهم

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

Tax Accountant

Auditor

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محاسب في Grant Thornton in Greater Los Angeles Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $97,270. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Grant Thornton لوظيفة محاسب in Greater Los Angeles Area هو $86,500.

