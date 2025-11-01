دليل الشركات
Grainger
  • الرواتب
  • مبيعات

  • جميع رواتب مبيعات

Grainger مبيعات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مبيعات in United States الوسطية في Grainger $120K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Grainger. آخر تحديث: 11/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Grainger
Account Manager
San Francisco, CA
إجمالي سنوي
$120K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$95K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$25K
سنوات العمل بالشركة
4 سنوات
سنوات الخبرة
10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Grainger?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
المسميات الوظيفية المدرجة

مدير الحسابات

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مبيعات في Grainger in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $142,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Grainger لوظيفة مبيعات in United States هو $87,500.

موارد أخرى