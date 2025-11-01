يتراوح تعويض عالم بيانات in United States في Grainger من $153K لكل year لمستوى Senior Data Scientist إلى $195K لكل year لمستوى Lead Data Scientist. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $150K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Grainger. آخر تحديث: 11/1/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist
$153K
$145K
$0
$8K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
