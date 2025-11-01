دليل الشركات
Grafana
  • الرواتب
  • مهندس حلول

  • جميع رواتب مهندس حلول

Grafana مهندس حلول الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس حلول in United States الوسطية في Grafana $285K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Grafana. آخر تحديث: 11/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Grafana
Solutions Engineer
Dallas, TX
إجمالي سنوي
$285K
المستوى
L5
الراتب الأساسي
$201K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$83.8K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
9 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Grafana?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Grafana، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس حلول في Grafana in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $286,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Grafana لوظيفة مهندس حلول in United States هو $283,999.

