أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Grafana in Germany تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €185,136. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.