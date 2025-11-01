دليل الشركات
Grafana
Grafana مصمم منتجات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مصمم منتجات in Germany الوسطية في Grafana €94.9K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Grafana. آخر تحديث: 11/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Grafana
Product Designer
Berlin, BE, Germany
إجمالي سنوي
€94.9K
المستوى
L4
الراتب الأساسي
€94.9K
Stock (/yr)
€0
مكافأة
€0
سنوات العمل بالشركة
4 سنوات
سنوات الخبرة
8 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Grafana?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Grafana، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مصمم تجربة المستخدم

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في Grafana in Germany تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €95,042. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Grafana لوظيفة مصمم منتجات in Germany هو €85,548.

موارد أخرى