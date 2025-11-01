دليل الشركات
Grafana
Grafana موارد بشرية الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض موارد بشرية in United Kingdom في Grafana من £43.9K إلى £63.9K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Grafana. آخر تحديث: 11/1/2025

متوسط إجمالي التعويضات

£50.4K - £57.4K
United Kingdom
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
£43.9K£50.4K£57.4K£63.9K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Grafana، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة موارد بشرية في Grafana in United Kingdom تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £63,898. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Grafana لوظيفة موارد بشرية in United Kingdom هو £43,862.

