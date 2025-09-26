دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in Singapore الوسطية في GovTech SGD 215K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في GovTech. آخر تحديث: 9/26/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
GovTech
Software Engineering Manager
Singapore, SG, Singapore
إجمالي سنوي
SGD 215K
المستوى
J
الراتب الأساسي
SGD 215K
Stock (/yr)
SGD 0
مكافأة
SGD 0
سنوات العمل بالشركة
0-1 سنوات
سنوات الخبرة
11+ سنوات
ما هي المستويات المهنية في GovTech?

SGD 211K

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في GovTech in Singapore تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره SGD 263,686. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في GovTech لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in Singapore هو SGD 234,690.

