  • الرواتب
  • مدير مشروع

  • جميع رواتب مدير مشروع

GovTech مدير مشروع الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير مشروع in Singapore الوسطية في GovTech SGD 145K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في GovTech. آخر تحديث: 9/26/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
GovTech
Project Manager
Singapore, SG, Singapore
إجمالي سنوي
SGD 145K
المستوى
L2
الراتب الأساسي
SGD 114K
Stock (/yr)
SGD 0
مكافأة
SGD 31.3K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في GovTech?

SGD 211K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مدير مشروع at GovTech in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 195,953. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GovTech for the مدير مشروع role in Singapore is SGD 135,144.

