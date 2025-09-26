دليل الشركات
GovTech
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مدير منتج

  • جميع رواتب مدير منتج

GovTech مدير منتج الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير منتج in Singapore الوسطية في GovTech SGD 138K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في GovTech. آخر تحديث: 9/26/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
GovTech
Product Manager
Singapore, SG, Singapore
إجمالي سنوي
SGD 138K
المستوى
L2
الراتب الأساسي
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
مكافأة
SGD 25.9K
سنوات العمل بالشركة
2-4 سنوات
سنوات الخبرة
2-4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في GovTech?

SGD 211K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مدير منتج الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots مدير منتج pozīcijai GovTech in Singapore, ir gada kopējā atlīdzība SGD 298,803. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots GovTech مدير منتج pozīcijai in Singapore, ir SGD 149,876.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ GovTech

الشركات ذات الصلة

  • PayPal
  • Databricks
  • Roblox
  • Flipkart
  • Apple
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى