يبلغ مجموع حزمة تعويض مصمم منتجات in Singapore الوسطية في GovTech SGD 96.4K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في GovTech. آخر تحديث: 9/26/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
GovTech
UX Designer
Singapore, SG, Singapore
إجمالي سنوي
SGD 96.4K
المستوى
L1
الراتب الأساسي
SGD 81.8K
Stock (/yr)
SGD 0
مكافأة
SGD 14.6K
سنوات العمل بالشركة
5-10 سنوات
سنوات الخبرة
5-10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في GovTech?

SGD 211K

أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في GovTech in Singapore تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره SGD 155,811. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في GovTech لوظيفة مصمم منتجات in Singapore هو SGD 86,198.

