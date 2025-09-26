دليل الشركات
  • الرواتب
  • محلل أعمال

  • جميع رواتب محلل أعمال

GovTech محلل أعمال الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض محلل أعمال in Singapore الوسطية في GovTech SGD 101K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في GovTech. آخر تحديث: 9/26/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
GovTech
Business Analyst
Singapore, SG, Singapore
إجمالي سنوي
SGD 101K
المستوى
-
الراتب الأساسي
SGD 101K
Stock (/yr)
SGD 0
مكافأة
SGD 0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في GovTech?

SGD 211K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

El paquete salarial más alto reportado para un محلل أعمال en GovTech in Singapore tiene una compensación total anual de SGD 219,618. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en GovTech para el puesto de محلل أعمال in Singapore es SGD 104,640.

