أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير مشاريع في Government of Canada in Greater Ottawa Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$144,339. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.