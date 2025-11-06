دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض تقني معلومات in Greater Ottawa Area الوسطية في Government of Canada CA$68K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Government of Canada. آخر تحديث: 11/6/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Government of Canada
IT Support
Ottawa, ON, Canada
إجمالي سنوي
CA$68K
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
CA$68K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$0
سنوات العمل بالشركة
0-1 سنوات
سنوات الخبرة
2-4 سنوات
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة تقني معلومات في Government of Canada in Greater Ottawa Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$124,066. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Government of Canada لوظيفة تقني معلومات in Greater Ottawa Area هو CA$76,298.

