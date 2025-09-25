دليل الشركات
Government of Canada
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • محلل بيانات

  • جميع رواتب محلل بيانات

Government of Canada محلل بيانات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض محلل بيانات in Canada الوسطية في Government of Canada CA$71.2K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Government of Canada. آخر تحديث: 9/25/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Government of Canada
Junior Programs Officer
Ottawa, ON, Canada
إجمالي سنوي
CA$71.2K
المستوى
-
الراتب الأساسي
CA$71.2K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
1 سنة
ما هي المستويات المهنية في Government of Canada?

CA$226K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض محلل بيانات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun محلل بيانات ni Government of Canada in Canada joko ni apapọ isanwo ọdun ti CA$227,872. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Government of Canada fun ipa محلل بيانات in Canada ni CA$71,239.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Government of Canada

الشركات ذات الصلة

  • Microsoft
  • PayPal
  • Intuit
  • Square
  • Pinterest
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى