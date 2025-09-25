دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض محلل أعمال in Canada الوسطية في Government of Canada CA$72.3K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويضات الإجمالية في Government of Canada. آخر تحديث: 9/25/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Government of Canada
Business Analyst
Toronto, ON, Canada
إجمالي سنوي
CA$72.3K
المستوى
4
الراتب الأساسي
CA$72.3K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
1 سنة
ما هي المستويات المهنية في Government of Canada?

CA$226K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أعمال في Government of Canada in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$94,255. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Government of Canada لوظيفة محلل أعمال in Canada هو CA$72,457.

موارد أخرى