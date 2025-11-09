دليل الشركات
Google

مدير منتجات المستوى

Product Manager 2

المستويات في Google

مقارنة المستويات
  1. Associate Product Manager 1APM1
  2. Associate Product Manager 2APM2
  3. Product Manager 1L4
    4. عرض 5 مستويات أكثر
المتوسط سنوي إجمالي التعويضات
$358,405
الراتب الأساسي
$206,864
منح الأسهم ()
$120,767
المكافآت
$30,774

أحدث المرتبات المقدمة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
