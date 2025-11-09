دليل الشركات
Google

مدير منتجات المستوى

Product Manager 2

المستويات في Google

  1. Associate Product Manager 1APM1
  2. Associate Product Manager 2APM2
  3. Product Manager 1L4
المتوسط سنوي إجمالي التعويضات
€168,851
الراتب الأساسي
€101,126
منح الأسهم ()
€35,725
المكافآت
€11,062

أحدث المرتبات المقدمة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
