دليل الشركات
Google

مصمم منتجات المستوى

L4

المستويات في Google

مقارنة المستويات
  1. L3Designer II
  2. L4Designer III
  3. L5Senior Designer
    4. عرض 3 مستويات أكثر
المتوسط سنوي إجمالي التعويضات
£165,967
الراتب الأساسي
£82,629
منح الأسهم ()
£34,725
المكافآت
£8,118

Google logo
+£15.1K
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.3K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.6K
أحدث المرتبات المقدمة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
