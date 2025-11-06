يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater London Area في Goodnotes من £50.7K لكل year لمستوى L2 إلى £74.1K لكل year لمستوى L3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater London Area الوسطية yearياً £91K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Goodnotes. آخر تحديث: 11/6/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
