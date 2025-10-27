دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in United States الوسطية في GOAT $150K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في GOAT. آخر تحديث: 10/27/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
GOAT
Machine Learning Engineer
Los Angeles, CA
إجمالي سنوي
$150K
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
$150K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
2-4 سنوات
سنوات الخبرة
2-4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في GOAT?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في GOAT، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في GOAT in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $215,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في GOAT لوظيفة مهندس برمجيات in United States هو $150,000.

