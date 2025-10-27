دليل الشركات
GOAT القانونية الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض القانونية in United States في GOAT من $203K إلى $295K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في GOAT. آخر تحديث: 10/27/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$233K - $265K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$203K$233K$265K$295K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في GOAT، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة القانونية في GOAT in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $295,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في GOAT لوظيفة القانونية in United States هو $202,500.

