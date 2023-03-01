دليل الشركات
Globus Medical
Globus Medical الرواتب

تتراوح رواتب Globus Medical من $68,340 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس طبي حيوي في الحد الأدنى إلى $203,010 لمنصب مدير برنامج تقني في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Globus Medical. آخر تحديث: 9/1/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $110K
مهندس طبي حيوي
$68.3K
مهندس ميكانيكي
$124K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
مدير منتج
$179K
مدير مشروع
$166K
مدير برنامج تقني
$203K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Globus Medical هي مدير برنامج تقني at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $203,010. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Globus Medical هو $144,851.

