Gilead Sciences الرواتب

تتراوح رواتب Gilead Sciences من $89,550 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب رأسمالي مخاطر في الحد الأدنى إلى $349,238 لمنصب التطوير المؤسسي في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Gilead Sciences. آخر تحديث: 9/1/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $140K
عالم بيانات
Median $223K
محلل مالي
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

مدير برنامج
Median $212K
مدير مشروع
Median $178K
محلل أعمال
Median $263K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
Median $220K
مدير منتج
Median $170K
مدير هندسة البرمجيات
Median $295K
مهندس طبي حيوي
$151K
التطوير المؤسسي
$349K
مدير علوم البيانات
$208K
القانونية
$291K
استشاري إداري
$156K
عمليات التسويق
$141K
مصمم منتجات
$203K
مدير تصميم المنتجات
$182K
محلل أمن سيبراني
$182K
مهندس حلول
$254K

مهندس بيانات

مدير برنامج تقني
$244K
رأسمالي مخاطر
$89.6K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Gilead Sciences، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Gilead Sciences هي التطوير المؤسسي at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $349,238. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Gilead Sciences هو $208,035.

