Gibson
Gibson مدير مشاريع الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير مشاريع in Kuwait في Gibson من KWD 22.9K إلى KWD 32.5K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Gibson. آخر تحديث: 12/7/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$84.6K - $96.3K
Kuwait
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير مشاريع في Gibson in Kuwait تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره KWD 32,497. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Gibson لوظيفة مدير مشاريع in Kuwait هو KWD 22,858.

