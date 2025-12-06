دليل الشركات
Giant Magellan Telescope
Giant Magellan Telescope مهندس أجهزة الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس أجهزة in United States في Giant Magellan Telescope من $143K إلى $195K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Giant Magellan Telescope. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$153K - $185K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$143K$153K$185K$195K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Giant Magellan Telescope?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس أجهزة في Giant Magellan Telescope in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $194,880. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Giant Magellan Telescope لوظيفة مهندس أجهزة in United States هو $142,800.

