يتراوح متوسط إجمالي تعويض مصمم منتجات in United States في Giant Eagle من $94.3K إلى $137K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Giant Eagle. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$107K - $124K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$94.3K$107K$124K$137K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Giant Eagle?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في Giant Eagle in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $136,850. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Giant Eagle لوظيفة مصمم منتجات in United States هو $94,300.

موارد أخرى

