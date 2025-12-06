دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض خدمة العملاء in United States في Giant Eagle من $21.6K إلى $30.2K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Giant Eagle. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$23.4K - $28.3K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$21.6K$23.4K$28.3K$30.2K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Giant Eagle?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة خدمة العملاء في Giant Eagle in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $30,160. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Giant Eagle لوظيفة خدمة العملاء in United States هو $21,580.

