دليل الشركات
Ghost Autonomy
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس أجهزة

  • جميع رواتب مهندس أجهزة

Ghost Autonomy مهندس أجهزة الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس أجهزة in United States في Ghost Autonomy من $197K إلى $270K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ghost Autonomy. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$214K - $254K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$197K$214K$254K$270K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 2 المزيد من مهندس أجهزة المساهمات في Ghost Autonomy لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في Ghost Autonomy?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس أجهزة الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس أجهزة في Ghost Autonomy in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $270,250. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Ghost Autonomy لوظيفة مهندس أجهزة in United States هو $197,400.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Ghost Autonomy

الشركات ذات الصلة

  • PayPal
  • Facebook
  • Pinterest
  • Roblox
  • Spotify
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ghost-autonomy/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.