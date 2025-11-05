دليل الشركات
GFT Group
  Warsaw Metropolitan Area

GFT Group مهندس برمجيات الرواتب في Warsaw Metropolitan Area

يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in Warsaw Metropolitan Area في GFT Group PLN 167K لكل year لمستوى Senior Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Warsaw Metropolitan Area الوسطية yearياً PLN 174K.

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Junior Software Engineer
(المستوى المبتدئ)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في GFT Group?

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الخلفية

مطور سيلز فورس

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في GFT Group in Warsaw Metropolitan Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره PLN 280,650. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في GFT Group لوظيفة مهندس برمجيات in Warsaw Metropolitan Area هو PLN 174,384.

