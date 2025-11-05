يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Poland في GFT Group من PLN 129K لكل year لمستوى Software Engineer إلى PLN 174K لكل year لمستوى Senior Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Poland الوسطية yearياً PLN 160K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في GFT Group. آخر تحديث: 11/5/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Junior Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN 129K
PLN 129K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 174K
PLN 174K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
