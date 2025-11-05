دليل الشركات
GFT Group
GFT Group مهندس برمجيات الرواتب في Italy

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Italy في GFT Group من €26K لكل year لمستوى Junior Software Engineer إلى €29.7K لكل year لمستوى Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Italy الوسطية yearياً €27.1K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في GFT Group. آخر تحديث: 11/5/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Junior Software Engineer
(المستوى المبتدئ)
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في GFT Group?

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الخلفية

مطور سيلز فورس

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في GFT Group in Italy تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €31,990. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في GFT Group لوظيفة مهندس برمجيات in Italy هو €25,987.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ GFT Group

