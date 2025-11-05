دليل الشركات
GfK
GfK عالم بيانات الرواتب في Munich Metro Region

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في GfK. آخر تحديث: 11/5/2025

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في GfK in Munich Metro Region تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €81,107. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في GfK لوظيفة عالم بيانات in Munich Metro Region هو €72,138.

