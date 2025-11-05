دليل الشركات
GEP Worldwide مهندس برمجيات الرواتب في Greater Hyderabad Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Hyderabad Area الوسطية في GEP Worldwide ₹1.73M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في GEP Worldwide. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
GEP Worldwide
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
إجمالي سنوي
₹1.73M
المستوى
L3
الراتب الأساسي
₹1.62M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹111K
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
3 سنوات
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في GEP Worldwide in Greater Hyderabad Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹2,034,978. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في GEP Worldwide لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Hyderabad Area هو ₹1,769,278.

