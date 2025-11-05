دليل الشركات
GEP Worldwide
  • الرواتب
  • مستشار إداري

  • جميع رواتب مستشار إداري

  • New York City Area

GEP Worldwide مستشار إداري الرواتب في New York City Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مستشار إداري in New York City Area الوسطية في GEP Worldwide $94K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في GEP Worldwide. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
GEP Worldwide
Senior Consultant
Clark, NJ
إجمالي سنوي
$94K
المستوى
L2
الراتب الأساسي
$90K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$4K
سنوات العمل بالشركة
4 سنوات
سنوات الخبرة
8 سنوات
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مستشار إداري في GEP Worldwide in New York City Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $350,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في GEP Worldwide لوظيفة مستشار إداري in New York City Area هو $99,000.

