أعلى حزمة راتب لوظيفة مستشار إداري في GEP Worldwide in Mumbai Metropolitan Region تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹2,540,530. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.