دليل الشركات
GEP Worldwide
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مستشار إداري

  • جميع رواتب مستشار إداري

  • India

GEP Worldwide مستشار إداري الرواتب في India

يبلغ مجموع حزمة تعويض مستشار إداري in India الوسطية في GEP Worldwide ₹1.34M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في GEP Worldwide. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
GEP Worldwide
Management Consultant
Mumbai, MH, India
إجمالي سنوي
₹1.34M
المستوى
L2
الراتب الأساسي
₹1.18M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹154K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
2 سنوات
ما هي المستويات المهنية في GEP Worldwide?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مستشار إداري الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مستشار إداري في GEP Worldwide in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹2,540,530. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في GEP Worldwide لوظيفة مستشار إداري in India هو ₹1,321,414.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ GEP Worldwide

الشركات ذات الصلة

  • Transfix
  • Pilot Freight Services
  • Rocket Software
  • Avenue Code
  • Total Quality Logistics
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى