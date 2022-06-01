دليل الشركات
Genuine Parts
Genuine Parts الرواتب

تتراوح رواتب Genuine Parts من $51,131 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $203,975 لمنصب مهندس حلول في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Genuine Parts. آخر تحديث: 9/1/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $100K

مهندس برمجيات متكامل

مدير هندسة البرمجيات
Median $185K
خدمة العملاء
$51.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

أخصائي تكنولوجيا معلومات
$67.8K
القانونية
$169K
التسويق
$154K
مصمم منتجات
$80.4K
موظف توظيف
$112K
مهندس حلول
$204K
