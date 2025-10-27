دليل الشركات
Genesys
يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس حلول in Canada الوسطية في Genesys CA$272K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Genesys. آخر تحديث: 10/27/2025

الحزمة المتوسطة
Genesys
Solution Architect
إجمالي سنوي
CA$272K
المستوى
-
الراتب الأساسي
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$54.3K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
18 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Genesys?
أحدث الرواتب المرسلة
لم يتم العثور على رواتب
