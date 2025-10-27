دليل الشركات
Genesys مدير منتج الرواتب

يتراوح تعويض مدير منتج in United States في Genesys من $163K لكل year لمستوى L2 إلى $292K لكل year لمستوى L7. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $205K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Genesys. آخر تحديث: 10/27/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Product Manager
$163K
$149K
$0
$13.8K
L3
Senior Product Manager
$218K
$181K
$7.5K
$29K
L4
Staff Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
عرض 3 مستويات أكثر
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في Genesys?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتج في Genesys in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $291,750. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Genesys لوظيفة مدير منتج in United States هو $174,000.

