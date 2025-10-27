يتراوح تعويض مصمم منتجات in Ireland في Genesys من €46.3K لكل year لمستوى L1 إلى €56.2K لكل year لمستوى L2. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Ireland الوسطية yearياً €47.7K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Genesys. آخر تحديث: 10/27/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
