Genesys
  الرواتب
  مصمم منتجات

  جميع رواتب مصمم منتجات

Genesys مصمم منتجات الرواتب

يتراوح تعويض مصمم منتجات in Ireland في Genesys من €46.3K لكل year لمستوى L1 إلى €56.2K لكل year لمستوى L2. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Ireland الوسطية yearياً €47.7K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Genesys. آخر تحديث: 10/27/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
Associate Product Designer
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
Product Designer
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
ما هي المستويات المهنية في Genesys?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في Genesys in Ireland تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €120,596. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Genesys لوظيفة مصمم منتجات in Ireland هو €52,350.

