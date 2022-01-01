دليل الشركات
General Motors
جنرال موتورز الرواتب

تتراوح رواتب General Motors من $44,446 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب استشاري إداري في الحد الأدنى إلى $277,400 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في جنرال موتورز. آخر تحديث: 9/13/2025

$160K

مهندس برمجيات
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

مهندس برمجيات الهاتف المحمول

مهندس التعلم الآلي

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس شبكات

مهندس ضمان الجودة

مهندس بيانات

مهندس برمجيات الإنتاج

مهندس أنظمة

عالم أبحاث

عالم بيانات
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
مهندس أجهزة
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

مهندس الأجهزة المدمجة

مهندس ميكانيكي
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

مهندس التصنيع

مهندس سي ايه إي

مدير منتج
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
مصمم منتجات
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

مصمم تجربة المستخدم

مهندس حلول
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

مهندس بيانات

مهندس السحابة

مهندس معماري لأمان السحابة

محلل أعمال
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
مدير هندسة البرمجيات
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
مدير برنامج تقني
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
مدير مشروع
L6 $114K
L7 $143K
مدير برنامج
L6 $128K
L7 $160K
محلل مالي
L5 $98.9K
L6 $110K
مهندس تحكم
L5 $94K
L6 $115K
التسويق
Median $120K
موظف توظيف
Median $200K
تطوير الأعمال
Median $148K
محلل بيانات
Median $123K
محاسب
Median $100K

محاسب تقني

محلل أمن سيبراني
Median $100K
مدير علوم البيانات
Median $200K
مصمم جرافيك
Median $135K
الموارد البشرية
Median $102K
المبيعات
Median $100K
مساعد إداري
$60.5K
مدير العمليات التجارية
$225K
التطوير المؤسسي
$86.2K
خدمة العملاء
$135K
مهندس كهربائي
$137K
القانونية
$116K
استشاري إداري
$44.4K
عمليات التسويق
$89.6K
مهندس مواد
$213K
مهندس بصري
$198K
باحث تجربة المستخدم
$149K
ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في General Motors، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في General Motors هي مدير هندسة البرمجيات at the L9 level بتعويض إجمالي سنوي قدره $277,400. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في General Motors هو $130,446.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ General Motors

